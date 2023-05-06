Жители Павлодарской области 30 лет просят построить дорогу к их селу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Жители села Жолтаптык Железинского района Павлодарской области, не получив ответа от акимов разных уровней, решили обратиться за помощью к журналистам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы просим поддержки в публичном освещении проблемы с отсутствием твердого покрытия на дороге в 15 км, которая ведет в наш аул. После снега и дождя глиняная поверхность превращается в жижу, застревает даже грузовой транспорт, а легковые, тем более, не в состоянии проехать. Люди остаются отрезанными от мира, невозможно добраться до медпункта в райцентр», - написали жители и уроженцы села в редакцию.

По их словам, проблема не решается 30 лет. Кроме того, сельчане в своем письме указали, что уже слышали обещания от властей о том, что им будет оказана поддержка, но пока люди ее не получили: дороги просто нет.

«Почему из-за бездействия местных акиматов Павлодарской области в заложниках проблемы находятся 132 жителя аула Жолтаптык?» - написали адресанты.

По словам коренной жительницы села Жолтаптык Натальи Друзик, эту проблему люди поднимали на встречах с акимами разных уровней.

«Мы, как жители села, уже не знали, куда обратиться, и решили этому вопросу придать общественный резонанс. Направляли обращения через соцсети и информационные службы. И вот накануне к нам приехал секретарь районного маслихата, чтобы обсудить эту проблему и найти пути ее решения», - сказала женщина корреспонденту МИА «Казинформ».

Так как от села до основной автотрассы – 15 километров, сельчанам сказали, что строить дорогу будет слишком затратно для районного бюджета, и на эти цели средства не выделят.

«Наиболее оптимальное решение – поставить на баланс районного акимата трассу Мынкуль-Жолтаптык (подъездная дорога длиной 5 км), выделить средства на разработку проектно-сметной документации и уже потом – на покрытие щебневой крошкой», - добавила Н. Друзик.

По её словам, секретарь районного маслихата не оставляет без внимания задачу привести в порядок 15 километров дороги, но сами жители согласны и на ремонт 5 километров, чтоб их покрыли щебневой крошкой.

«Депутатами районного маслихата Даулетовым Т.М., Сарсеновым Т.С. и Ибраевым Р.Ж. 2 мая организован выезд в село Жолтаптык для проведения встречи с населением. В ходе встречи было дано разъяснение по ситуации с дорогой. Рассматривается вопрос по принятию на баланс аппарата акима Актауского сельского округа альтернативной существующей межпоселковой дороги Жолтаптык-Мынкуль. После постановки балансодержателем будет разрабатываться проектно-сметная документация по среднему ремонту дороги с укладкой твердого покрытия», - прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности акима Железинского района Рашид Кокишев после обращения МИА «Казинформ».







