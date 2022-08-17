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    Жители Нур-Султана платят 38 697 тенге за тысячу кубометров газа

    17 Августа 2022 13:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жители Нур-Султана платят 38 697 тенге за тысячу кубометров газа. Об этом на брифинге сообщил директор столичного производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Шота Шалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день жители города платят 38 697 тенге за тысячу кубометров газа», - сказал Шота Шалов, отвечая на вопросы журналистов.

    По его словам, на сегодняшний день на территории города проложено и введено в эксплуатацию 650 км газопроводов. Потребителям выдано 5 431 техническое условие, 4 599 семей используют голубое топливо. В июле к газу подключились 507 абонентов.

    «В этом году газификация Нур-Султана получила особый импульс. Поводом для этого послужили несколько инициатив национальной компании «Казахгаз» совместно с акиматом города Нур-Султана, направленных на упрощение процесса газификации. Для удобства бытовых потребителей запущен онлайн-сервис приема заявок на получение и выдачу технических условий», - добавил Шота Шалов.


    Автор:

    Серик Сабеков

    #Нур-Султан #ЖКХ #Цены и тарифы #Газификация
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