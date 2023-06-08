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    Жители двух районов Карагандинской области остались без электричества и связи

    8 Июня 2023, 18:18

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области грузовик повредил электропровода. В результате Каркаралинский и Бухар-Жырауский районы остались без электричества и связи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как стало известно, грузовая машина передвигалась с открытым бортом и порвала высоковольтную линию ГРЭС-2 - Карагайлы-1,2. Протяженность линии - около 250 километров. Поэтому без электричества остались практически весь Каркаралинский и частично – Бухар-Жырауский районы.

    В управлении энергетики и ЖКХ Карагандинской области сообщили, что специалисты ТОО «Караганды жарык» в течении дня ведут восстановительные работы.

    «Потребители Бухар-Жырауского района полностью перезапитаны, потребители Каркаралинского района будут запитаны сегодня и завтра, то есть это двухцепная линия», - сообщила руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ области Гульбарам Адельгожина.

    Также в ведомстве говорят, что наличие рудников и передвижение большегрузов в этих районах часто приводят к подобным авариям. Поэтому необходима реконструкция линии электропередач.

    «Планируется в целом реконструкция этой линии, то есть посредством двух одноцепных линий, чтобы были они на разных опорах. Это будут последующие две инвестиционные программы, потому что это многомиллиардный проект», - добавила Гульбарам Адельгожина.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Энергетика Карагандинская область Происшествия Связь, ТВ, IT
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