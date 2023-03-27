Жители деревни в Эквадоре оказались погребены заживо под оползнем

КИТО. КАЗИНФОРМ - Оползень похоронил заживо целые семьи в горной деревне в Эквадоре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Местные пожарные, полиция и специализированные спасательные команды были отправлены в кантон Алауси в Андах для поиска оставшихся в живых жителей, оказавшихся погребенными заживо под грязью и щебнем в результате оползня.

Шесть человек были извлечены живыми, но есть опасения, что многие другие погребены под обломками своих домов. Пока неясно, сколько людей может считаться пропавшими без вести.

Местные СМИ сообщают, что жители предупреждали о формировании линий разлома в этом районе Анд. Всего несколько дней назад шоссе, связывающее кантон Алауси с Гуамоте, было закрыто на неопределенный срок после того, как асфальт на нем буквально вздыбился.

Один из местных жителей сообщил СМИ, что в воскресенье вечером «горный склон соскользнул вниз, как ракета», похоронив несколько домов под землей и камнями.

На видео, распространяемом местной полицией, видно, как люди с фонарями и прожекторами ищут выживших в кромешной темноте.

Журналисты местного радио описывают «душераздирающие сцены», когда родственники бросались на место сходя оползня в поисках своих близких.

Президент страны Гильермо Лассо заявил, что агентство по борьбе с ЧП страны было предупреждено и будет оказывать помощь пострадавшим.

Одну из основных дорог, соединяющих города Риобамба и Куэнка, пришлось закрыть из-за последних оползней, что еще больше затруднило доступ в этот район.

Оползень произошел чуть более чем через неделю после землетрясения на южном побережье Эквадора, в результате которого погибло более десяти человек.



