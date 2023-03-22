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    Жители Атырауской области отмечают Наурыз

    22 Марта 2023, 19:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городах Атырау и Кульсары, всех районных центрах и селах Атырауской области сегодня широко празднуется Наурыз. Отмечать Наурыз в регионе начали с 14 марта. За эти дни было организовано более 100 мероприятий. Самые масштабные мероприятия, в которых приняли участие тысячи людей, сегодня прошли на центральной площади имени Исатая-Махамбета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На площади было установлено 17 юрт, где гостей угощали баурсаками, наурыз-коже, пловом и сладостями. Хорошо отпраздновать Наурыз помогла и ранняя весна - температура воздуха в Атырау приблизилась к плюс 20 градусам. Поздравить горожан и гостей Атырау пришел аким области Серик Шапкенов.

    «Поздравляю всех с праздником Наурыз! Сегодня тот день, когда сама мать-природа пробуждается ото сна, распускаются почки на деревьях, даря людям радость и тепло. Пусть Наурыз принесет вам изобилие! С праздником!» - сказал Серик Шапкенов.


    Затем на сцене развернулось яркое театрализованное представление с участием танцевальных коллективов «Жайық қызы», «Жулдыз» и «Меруерт».

    Перед собравшимися в рамках мероприятии «Ел бірлігі-Жаңа Қазақстан» выступили Казахский государственный фольклорный ансамбль «Астана Сазы», Алихай Дуйсенбай, Аскар Мукият, Райм Уайыс и дуэт «T&Y».

    Желающие смогли принять участие в соревнования по национальным видам спорта (қазақ күресі, қой көтеру, арқан тарту, қол күресі, асық ату, гир көтеру и другие). В конкурсах и национальных играх арқан тарту, қол күрес, асық ату, қой көтеру.

    Вечером атыраусцев ждет концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Наурыз Атырау
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