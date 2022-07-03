Жителей ЗКО оштрафовали на 1,2 млн тенге за заготовку банных веников из дуба

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Веники изготавливали из дикорастущего дуба, который в Казахстане встречается только в ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт «Мой ГОРОД».

По информации Уральского учреждения по охране лесов и животного мира, дуб обыкновенный - единственный представитель рода в Казахстане. Площади дубовых насаждений за последние столетия сильно сократились.

«На протяжении последних нескольких лет на территории государственного лесного фонда совершалась незаконная порубка дубов. Из них изготавливают банные веники для продажи на рынках, в саунах и банях. В этом году инспекторы составили 60 протоколов и оштрафовали нарушителей закона на 1,2 млн тенге. В основном порубкой дубов занимаются люди без определенного места жительства или те, кто ведет аморальный образ жизни, нигде не работает. На подобные нарушения людей подталкивают «скупщики» дубовых веников», - пояснили в ведомстве.

Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, входящих в лесной фонд, с причинением ущерба до 100 МРП (306 тыс. тенге) влекут штраф на физических лиц в размере 100 МРП с конфискацией незаконно срубленных деревьев и кустарников, транспортных средств и иных предметов нарушителя.

Фото: mgorod.kz