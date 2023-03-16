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    Жителей района Атырауской области предупредили о приближении паводка

    16 Марта 2023, 07:45

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- ДЧС Атырауской области предупредило жителей Кызылкогинского района о приближении талых вод, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, с 15 по 17 марта 2023 года, по данным «Казгидромет», ожидается повышение уровня воды в реках Кызылкогинского района, при этом возможны разливы и подтопления. Связано это с поступлением воды из Актюбинской области, где часть рек переполнены и вода движется в сторону Атырауской области.

    Департаменом по ЧС региона и местными исполнительными органами проводятся все необходимые мероприятия. В случае опасности информирование населения осуществляется с помощью сирен, по радио и телевидению.

    «Как только вы получите предупреждение об опасности наводнения (затопления), сообщите об этом своим близким, соседям и окажите помощь детям, женщинам, пожилым людям. Также необходимо заблаговременно подготовится на случай осложнения обстановки. Отнесите все ценные предметы на чердак или поместите в другое безопасное место. Выключите воду, газ, электричество. Уберите все запасы продуктов из подвалов. Приготовте и держите в доступном месте сумку с документами, ценными вещами. Уважаемые жители и гости района! Не поддавайтесь панике! В случае опасности обращайтесь в службы спасения — по телефонам 101 и 112», - говорится в распространенном ДЧС области сообщении.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Паводок МЧС
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