Жителей поселка Каратал в Актюбинской области эвакуируют из-за угрозы подтопления

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Угроза подтопления поселка Каратал возникла в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Из-за давления паводковых вод и критического уровня реки Уил защитное обвалование из земляной насыпи вокруг поселка Каратал Уилского района не выдержало подпора воды в западной части населенного пункта, в результате чего произошел размыв обваловки. Возникла угроза подтопления населенного пункта.На месте находятся аким области Е. Тугжанов и начальник ДЧС области. Местными исполнительными органами проводится эвакуация жителей в сельскую школу п.Каратал, а также работы по восстановлению размытого участка обваловки.

Из города Актобе и ближайших районов выдвинулась группа сил и средств ДЧС.

