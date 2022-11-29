Жителей Экибастуза обеспечили бесплатной связью

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жителям Павлодарской области предоставлена бесплатная мобильная связь. Более 160 тыс. абонентов смогут в течение месяца совершать безвозмездные звонки и пользоваться бесплатным мобильным интернетом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

В связи с объявленным в Экибастузе режимом чрезвычайной ситуации из-за аварии на городской ТЭЦ, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК инициировало акцию, призвав мобильных операторов оказать поддержку и предоставить бесплатный трафик для жителей Экибастуза и Павлодарской области.

Так, 17 тысяч абонентов Tele2/Altel из Экибастуза получат по 45 минут и 45 бесплатных SMS на мобильные номера, а также 8 ГБ интернет-трафика. Данный пакет будет действовать в течение 30 дней, начиная с 28 ноября 2022 года.

Kcell начислит 4 Гб интернет-трафика и 20 минут звонков на номера других мобильных операторов всем своим абонентам из Павлодарской области. Бонусные ресурсы будут действовать в течение семи дней, начиная с 28 ноября 2022 года. Оператор оповестит о начисление пакета через SMS сообщение.



