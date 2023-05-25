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    Жителей Атырау предупредили об отключении света

    25 Мая 2023, 06:50

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Об отключении света в части областного центра и пригородных поселков Ракуша, Жанаталап и Акжар предупредили атыраусцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба городского акимата, акционерное общество «Атырау Жарык» уведомило об отключении 25 мая электроэнергии в части города и трех пригородных поселках, где будут проводиться капитальные работы на электрооборудовании.

    С 09:30 до 17:00 свет отключат в селах Ракуша и Жанаталап.

    С 09:00 до 18:00 на пр.Абулхаирхана д.70/2, 3, 74, 48, в микрорайонах Нурсая, Жеруйык - ул.Маденова, пр.Бейбарыс, 500 и Елорда.

    С 10:00 до 17:30 улицы Афанасьева,Червякова, Балгимбаева, Исенова, Бейбарыс, Алиева,

    мкр.Атырау ул.Суйесинова, ул.Бурабай. С 10:00 до 17:00 село Акжар - ул.Б.Момышулы.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Энергетика Атырау
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