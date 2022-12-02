Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Житель Жамбылской области пытался реализовать свыше 230 кг наркотиков

    2 Декабря 2022, 21:07

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В ходе совместной спецоперации по пресечению каналов сбыта наркотиков сотрудники жамбылских департаментов полиции и Комитета национальной безопасности задержали подозреваемого в хранении и сбыте наркотических средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, задержанный проживает в Меркенском районе.

    «Департамент полиции и департамент КНБ Жамбылской области в результате совместной разработки провели спецоперацию по пресечению канала сбыта наркотиков. Задержан 43-летний гражданин с более 230 килограммами различных наркотических средств, которые он намеревался сбыть на территории области», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

    В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружено 19 мешков с наркотическим средством «марихуана высушенная» общим весом 231 килограмм 916 граммов, а также наркотическое средство «гашиш» весом 2 килограмма 300 граммов. Также изъяты 2 сита и аппарат, предназначенный для измельчения растительного вещества.

    Задержанный дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания Мекренского района.

    «По факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере». За совершение преступления предусмотрено лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область МВД РК Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Скрывавшегося восемь лет преступника задержали в Актобе
    Схрон оружия обнаружили в Алматинской области
    Украденный скот на 5 млн тенге вернули владельцам полицейские ВКО
    Притворявшийся помощником по онлайн-займам мошенник обманул на 1,7 млн тенге жительницу Рудного
    Популярное
    1 30 депутатов поддержали кандидатуру Ерболата Досаева на должность акима Алматы
    2 Восстановить тепло в Экибастузе к завтрашнему дню рассчитывает областной акимат
    3 Ерболат Досаев назначен акимом Алматы
    4 Актобе будет развиваться как город-миллионник
    5 Апелляционный суд пересмотрел дело по Малому Талдыколю
    Новости партнеров