Житель ВКО за два года отдал вымогателю 50 млн тенге

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области полицейские задержали мужчину, который более двух лет вымогал деньги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В мае в управление криминальной полиции ДП ВКО поступила оперативная информация о том, что житель областного центра в период с мая 2020 года по апрель 2022 года занимался вымогательством денежных средств у 54-летнего мужчины.

В ходе проверки поступившего сигнала информация подтвердилась – 49-летнего жителя областного центра, подозреваемого в вымогательстве, задержали.

Как выяснилось, подозреваемый, пользуясь своим физическим превосходством, систематически вымогал у потерпевшего различные суммы денег.

«В первый раз он забрал у него 150 тыс. тенге, далее, войдя во вкус, стал увеличивать суммы, и в случае отказа угрожал нанесением телесных повреждений. Потерпевший первоначально пытался отказаться, однако, опасаясь расправы, из раза в раз выкручивался, отдавая требуемые суммы. При этом ему приходилось оформлять кредиты на свое имя и даже отдать часть денежных средств, вырученных от продажи квартиры своей матери. Однако и это не остановило вымогателя, который преследовал свою жертву буквально по пятам, озвучивая все новые суммы предполагаемых денежных «отметок», и в целях демонстрации своей силы даже вывозил свою жертву на берег реки, где угрожал насилием не только в отношении самого потерпевшего, но и членов его семьи. В очередной раз, когда преступник решил поиметь еще 2 млн тенге со своей жертвы, он был задержан с поличным. В общей сложности за два года ущерб от его преступных действий составил 50 млн тенге «, - сообщили в ДП ВКО.

В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 194 ч. 4 УК РК «Вымогательство, совершенное в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет», - отметил заместитель начальника департамента полиции ВКО Талгат Шаяхметов.



