Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 465.38 eur/kzt 483.58

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 64.95
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Житель Темиртау осужден за пропаганду терроризма – КНБ РК

    28 Ноября 2022, 13:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 21 ноября 2022 года вступил в законную силу обвинительный приговор Казыбекбийского районного суда города Караганды в отношении жителя города Темиртау «Д.Ш.» по факту пропаганды терроризма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Следствием и судом установлено, что он распространял радикальную религиозную идеологию среди местных жителей, а также в социальных сетях.

    Вина его полностью доказана материалами уголовного дела. Он приговорен к семи годам шести месяцам лишения свободы.

    Фигурант уже имел судимость за совершение тяжкого преступления.
    Суды Судебный процесс КНБ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ермек Сагимбаев назначен председателем КНБ РК
    Россиянина оштрафовали почти на полмиллиона тенге за двойное гражданство
    Кайрату Боранбаеву продлили арест на два месяца
    Продлен срок содержания под стражей Арыстанбека Мухамедиулы
    Популярное
    1 Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию
    2 Ермек Сагимбаев назначен председателем КНБ РК
    3 Айбек Дадебаев назначен Управляющим делами Президента РК
    4 Марат Омаров назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции
    5 В пяти областях Казахстана закрыли дороги из-за сильного мороза
    Новости партнеров