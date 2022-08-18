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    Житель СКО погиб на шахте в Акмолинской области

    18 Августа 2022 15:54

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области выясняют обстоятельства смерти жителя СКО в шахте поселка Бестобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской обалсти, 17 августа в управление полиции города Степногорска поступило сообщение о том, что в поселке Бестобе на территории шахты «Западная» скончался 23-летний житель Айыртауского района Северо-Казахстанской области.

    «Предварительно установлено, что мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, при попытке незаконного проникновения в шахту. По факту правоохранители начали досудебное производство по ч.3 ст. 269-1 УК РК «Незаконное проникновение на охраняемый объект», - сообщили в ведомстве.

    Как уточнили в полиции, в рамках расследования уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза.

    Напомним, ранее на той же шахте в Бестобе обнаружили трех незаконных старателей, один из них был без признаков жизни, второй был ранен. Погибшим оказался 42-летний житель поселка Заводского.

    Еще ранее в золотодобывающей шахте Бестобе в Акмолинской области также был обнаружен труп, предположительно, незаконного старателя. Тело в спальном мешке нашли утром осмотрщики клетьевой на горизонте минус 655 метров в вагоне для перевозки взрывчатого материала рядом со «стволом» шахты.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Оксана Матасова

    #Акмолинская область #Северо-Казахстанская область #Происшествия #МВД РК
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