Житель Шымкента осужден за ущерб государству в размере миллиарда тенге

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Житель Шымкента осужден за нанесенный ущерб государству в размере 1 миллиарда тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЭР.

Основными признаками фирм-однодневок, используемых для криминального обналичивания средств, являются короткий период работы и несоответствие масштабов бизнеса суммам заключаемых фиктивных сделок.

Кроме этого, у таких фирм нет работников, кроме руководителя, нет основных средств и расходов, а также транспортных и производственных активов.

Департаментом экономических расследований по городу Шымкенту в целях искоренения теневого бизнеса проводятся оперативно-профилактические мероприятия на постоянной основе.

К примеру, по результатам оперативно-розыскных мепоприятий пресечена незаконная деятельность гражданина А.Махатаева, который выписывал фиктивные счета-фактуры недобросовестным предпринимателям с целью уклонения от уплаты налогов.

Cледствием установлено, что А.Махатаев в период с 2017 по 2020 годы зарегистрировал на имя своих родственников и знакомых 14 обнальных предприятия – ТОО «Мейір құрылыс», «Тыныштық 2018», «Элит Капитель», «МАГМА-2018», «Ашимов и Ко», «A L A T A U K», «S-Industry», «БЕС ҚАСҚА», «ЖОРҒА 2019», «ИНТЕРТРАНССЕРВИС-2020», «Eхcellent», «УГАМ 2018», «005», «Эверест К».

Данные фирмы-однодневки не имели офисов, штата работников, производственно-технических баз и складских помещений.

Указанные предприятия созданы для содействия контрагентам в уклонении от уплаты платежей и без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность.

В результате незаконных действий государству нанесен ущерб в размере более одного миллирада тенге.

А.Махатаев осужден на 4 годамлишения свободы, на 10 лет лишен права заниматься предпринимательской деятельностью.

Сумма нанесенного ущерба обращена в доход государства.





