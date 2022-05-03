Житель Шымкента хранил марихуану в коробке из-под обуви на рынке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК сообщили о криминогенной обстановке в стране. За неделю совершено более 3200 преступлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, полицейскими Шымкента задержан житель по подозрению в незаконном хранении и сбыте наркотиков.

Задержание проведено на рынке «Алаш». При личном обыске у подозреваемого была изъята коробка из-под обуви с килограммом марихуаны. При обыске его квартиры на балконе были обнаружены два полиэтиленовых пакета с марихуаной, расфасованной по дозам. В спальне изъяты две дорожные сумки с тем же наркотиком.

«Общий вес изъятой марихуаны составил около 22 килограмм. Задержанный водворен в изолятор временного содержания Шымкента. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек во время онлайн-брифинга.

Всего, по данным МВД, за неделю совершено 3266 преступлений, из них в течение суток раскрыто 2033. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 6 убийств, 7 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 2 разбоя, 38 грабежей, 463 кражи чужого имущества.

На прошлой неделе сообщалось о 1972 преступлениях.