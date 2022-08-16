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    Житель Семея утонул в Иртыше, спасая своих племянников

    16 Августа 2022 21:33

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Житель Семея утонул, спасая своих племянников. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz​.

    По информации ДЧС, в 15:45 часов 15 августа на пульт диспетчера поступило сообщение о том что на реке Иртыш утонул мужчина.

    По прибытию к месту происшествия было установлено, что 42-летний горожанин вместе со своими племянниками пришли на протоку Семипалатинка и решили перейти на остров, чтобы порыбачить. «В ходе перехода реки у основного русла дети начали тонуть, мужчина смог их вытолкнуть на мелководье, тем самым спас детей, но, к сожалению, сам ушел под воду. В 16 часов 23 минут прибыли спасатели и подняли тело на берег», - пояснили в ДЧС. В ДЧС области напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.
    #Происшествия #МЧС #Абайская область
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