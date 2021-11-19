Жительница столицы «увела» от налогов 900 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жительница столицы выписывала фиктивные счета и нанесла государству ущерб в размере 900 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Агентством по финансовому мониторингу ведется борьба с «теневой экономикой». В частности, принимаются меры по пресечению деятельности «сомнительных» предприятий, которые фактически не предоставляют ни услуг, ни работ, ни товаров. При этом, обналичивают денежные средства без отчисления налогов в бюджет.

Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султан завершено уголовное дело отношении директора ТОО «АйДи Строй 2030» по факту выписки фиктивных бухгалтерских документов.

Следствием установлено, что Д. Курмангужинова в период с 2017 по 2018 годы оформляла мнимые сделки с различными компаниями от имени товарищества.

В результате причинен ущерб государству на сумму свыше 900 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов.

Д.Курмангужиновой назначено наказание в виде лишения свободы на 3,5 года.