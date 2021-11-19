Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Жительница столицы «увела» от налогов 900 млн тенге

    19 Ноября 2021, 10:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жительница столицы выписывала фиктивные счета и нанесла государству ущерб в размере 900 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

    Агентством по финансовому мониторингу ведется борьба с «теневой экономикой». В частности, принимаются меры по пресечению деятельности «сомнительных» предприятий, которые фактически не предоставляют ни услуг, ни работ, ни товаров. При этом, обналичивают денежные средства без отчисления налогов в бюджет.

    Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султан завершено уголовное дело отношении директора ТОО «АйДи Строй 2030» по факту выписки фиктивных бухгалтерских документов.

    Следствием установлено, что Д. Курмангужинова в период с 2017 по 2018 годы оформляла мнимые сделки с различными компаниями от имени товарищества.

    В результате причинен ущерб государству на сумму свыше 900 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов.

    Д.Курмангужиновой назначено наказание в виде лишения свободы на 3,5 года.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Суды Минфин РК Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Астанчанина осудили на 11 лет за сбыт наркотиков в Кокшетау
    Под видом потребительского кооператива костанаец руководил финпирамидой
    Рекордные налоговые поступления от туризма отмечают в Казахстане
    Карима Масимова переведут в учреждение средней безопасности
    Популярное
    1 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    2 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    3 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке