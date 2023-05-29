Жительница СКО 26 лет проработала водителем трактора

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жительнице Северо-Казахстанской области Казизе Кенесбаевой исполнилось 80 лет. Она 26 проработала на тракторе, своим трудолюбием и чувством ответственности заслужила большое уважение в обществе. Казиза Кожанкызы удостоилась высшей награды – Государственной премии СССР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» Казиза апай рассказала о своем трудовом пути.

– Казиза Кожанкызы, обычно считается, что тракторист – мужская профессия. Что Вас привело на такую работу?

– Я родилась в селе Тендик Тайыншинского района. Отец покинул нас рано, мать вырастила пятерых детей. Чтобы хоть как-то помочь матери, я начала работать в 14-15 лет. Работала в соседнем совхозе. В 1962 году у нас в селе открылись 6-месячные курсы трактористов. Я сказала маме, что хочу учиться на этих курсах, но если не смогу, то не буду. И окончила курсы, осенью получила удостоверение тракториста.

– Вы помните свой первый день работы трактористом?

– Да, конечно. В тот год, хотя я и получила удостоверение тракториста, мама меня не пустила работать. Сказала, что казахской девушке неудобно. Только на следующий год я села на трактор, во время сенокоса. Я тогда была молодой, мне дали старый трактор без кабины. Мне дали одного парня в помощники. Мы выехали на тракторе вдвоем. По дороге трактор заглох. Мы же не разбирались, кое-как завели. Приехали на место покоса, прицепили грабли и начали работать. Тогда косили камыш. Бригадир нам жестами указывали, а мы не поняли и въехали в камыш. Въехали в воду. Затем пошел дождь, а мы были легко одеты. Дождь был с градом. Затем нас буксиром вытащили и отправили домой. Так я и начала работать. Осенью мне дали трактор Т-40. Тогда в совхозе был скот, и зимой я работала в животноводстве. Затем работала на тракторах МТЗ-50, МТЗ-80. И на К-700 работала.

– Вы получили Государственную премию СССР. Это же была одна из высоких наград. Как Вы потратили премию?

– Труд ведь вознаграждается. Тогда я была механизатором в Красноармейском районном специализированном хозяйственном объединении. В 1986 году мне дали новый кукурузный комбайн КСК. Мы собрались в группу – Тастан Ахметов, Владимиро Коваленко и я, - и начали косить кукуруза. По плану, мы должны были собрать 120 центнеров зерна с гектара, а собрали 220 центнеров. С поля мы собрали около 31 тысячи центнеров зеленой массы и более 5 тысяч центнеров зерна. За этом меня наградили Государственной премией СССР. А деньги я отправила во Всемирный благотворительный фонд, на нужды детей Африки.

– В селе Тендик еще кто-нибудь из женщин стали трактористами.?

– Да, конечно. В 1977 году начали работать на тракторе Айман Тогаева, Кулбайра Ергалиева, Насипа Акмерова, Валентина Тупитина, Юлия Пьянчук, Балкия Каскулакова. Балкия работала 5 лет, а Юлия 15 лет.

– Какие трудности были у Вас в работе? Вам, как женщине, делались скидки? Не хотелось ли Вам уйти на другую работу?

– Вырастила двух дочерей, есть дом. Есть младшие братья, сестры. Я работал наравне с мужчинами, никто мне делал скидок за то, что я женщина. Зимой работала со скотом, летом на полях. Весной боронила и сеяла. Легко не было. Но мне эта работа нравилась, и я 26 лет водила трактор, другой работы не искала.





– Что случалось интересного в жизни?

– В одну зиму не было соломы. И на двух К-700 мы поехали за ней на поля совхоза Соколовского. На второй день мы заехали на путь электропоезда, и выехать не смогли. Приехала милиция. Напарник был мужчина, я его попросила все объяснить, но он отказался. Я рассказала, что у нас скот голодный, что давно работаю на тракторе. Нас вывели и показали, куда ехать.

Еще интересно, что, пока возили эту солому, стемнело. Напарник уехал по грейдеру, а я ехала понизу. И увидела, что еду за КАМАЗОМ. Остановилась, нашла своего напарника, и поехали вместе.

Было и такое, что, во время снегозадержания, когда был буран, заблудилась. Пришлось заночевать в тракторе, а утром вернулась в село.

Раньше были снегопады, заносило дороги. Я садилась на К-700, выезжала расчищать дорогу. На грейдере машины застревали, расчищала им дорогу. Тогда возили много пшеницы. Бывало, что приезжали в райцентр, а до сел доехать не могли. Их сопровождала. Сельский фельдшер говорил, что «Казиза Кожанкызы, женщины будут рожать, расчищай дорогу».





– Как Вы считаете, Ваш труд оценен?

– Конечно, я не в обиде. Меня наградили орденом Трудового Красного знамени, орденами «Трудовой славы» второй и третьей степени. Была народным депутатом СССР, состояла в Комитете советских женщин, ездила в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Часто бывала в Алматы. На 69-летие Великого Октября пригласили на торжественное собрание в Москву. Мне дали квартиру, я передала ее ветерану войны Боржанову, сейчас там живут его родственники. У меня была квартира, поэтому я не взяла. Сейчас я Почетный гражданин Тайыншинского района. От двух дочерей есть 5 внуков, и 6 правнуков.

– Спасибо за беседу!



