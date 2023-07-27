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    Жительница Кокшетау пришла на тестирование в свадебном платье

    27 Июля 2023, 03:39

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - День сдачи комплексного тестирования совпал с днем бракосочетания, передает МИА «Казинформ».

    В Кокшетау на комплексное тестирование для поступления в магистратуру пришел необычный тестируемый. Счастливая невеста решила не пропускать важный экзамен и пришла сдать тесты в сопровождении жениха.

    Об этом сообщил директор РГКП «Национальный центр тестирования» Руслан Емелбаев в своем Instagram.

    «Желаю молодой паре любви и взаимопонимания, а невесте удачи!» - написал Р. Емелбаев в соцсети.

    Он также сопроводил пост снимками молодоженов.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Образование Кокшетау Соцсети
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