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    Жительница Атырау похитила у подруги 45 млн тенге

    8 Июня 2023, 20:33

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемую в обмане подруги на 45 млн тенге задержали полицейские Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Днем, 7 июня в полицию поступило сообщение о том, что у 43-летней женщины вышедшей из обменного пункта, украли 45 млн тенге. «Сотрудниками отдела криминальной полиции УП города установлено, что заявительница сама организовала данную кражу. Двое подозреваемых, причастных в краже, оказались ее знакомыми и во всем сознались», - сообщили в полиции. Выяснилось, что украденное принадлежало 32-летней бизнес-леди, которая доверила подруге крупную сумму денег для обмена. Однако подозреваемая решила сымитировать кражу, чтобы оставить 45 млн тенге себе.

    В полиции отметили, что по данному факту проводится расследование по статье «Мошенничество».

    Автор:

    Зифа Хабирова

    МВД РК Мошенничество Атырау
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