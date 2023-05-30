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    Житель Лисаковска по приезду полицейских выпрыгнул из окна и разбился насмерть

    30 Мая 2023, 14:32

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый в нанесении ножевого ранения знакомому житель Лисаковска по приезду к нему стражей порядка выпрыгнул из окна 8 этажа и разбился насмерть, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    «По факту несчастного случая в Лисаковске департамент полиции Костанайской области сообщает, что 27 мая ранее судимый 30-летний местный житель в ходе ссоры нанес ножевое ранение своему знакомому. Пострадавший был госпитализирован в больницу. Сотрудниками полиции был установлен подозреваемый и его место жительства. После того, как полицейские прибыли на адрес проживания, подозреваемый выпрыгнул из окна с 8 этажа. Травмы оказались несовместимые с жизнью», - сообщили в ведомстве.

    По данному факту начато сразу два досудебных расследования по ст.106 УК РК и 105 УК РК.

    «Мать подозреваемого, ставшая свидетелем происшествия, сообщила полицейским, что ранее она наблюдала у сына суицидальное поведение. И о попытках суицида он неоднократно говорил», - пояснили в департаменте.

    Сейчас проводятся следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия
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