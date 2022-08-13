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    • Житель Кызылординской области задержан за вырубку саксаула

    13 Августа 2022 09:34

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области задержан житель областного центра за вырубку саксаула, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Кызылординской области в период с 8 по 18 августа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Киік». Целью мероприятия является выявление, предупреждение нарушений природоохранного законодательства, незаконного оборота объектов и продукции биологических ресурсов.

    В рамках оперативно-профилактического мероприятия 11 августа в областном центре был остановлен грузовой автомобиль Volvo под управлением 40-летнего жителя города. В ходе проверки в багажнике фуры обнаружен незаконно вырубленный саксаул, объем которого составляет около трех кубов.

    По данному факту проводится досудебное расследование по части первой статьи 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».
    #Кызылординская область #Борьба с преступностью #Происшествия #Экология #Природа #Кызылорда
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