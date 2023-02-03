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    Житель Франции благодаря ошибке выиграл в лотерею €17 млн

    3 Февраля 2023, 12:13

    ПАРИЖ. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Житель Франции выиграл в лотерею €17 млн, сделав ошибку при выборе даты розыгрыша электронного билета. Как говорится в опубликованном в четверг сообщении французского регулятора азартных игр Francaise des jeux, это произошло в январе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Отмечается, что участник, игравший через интернет, хотел целенаправленно «попытать удачу именно в пятницу, 13 числа, но случайно ошибся при выборе даты и отметил 14 января».

    Теперь 40-летний житель Франции, который не пожелал раскрыть свою личность, намерен уволиться с работы, заняться предпринимательством, купить дом и путешествовать. Кроме того, победитель планирует «перестать покупать мясо в супермаркете и начать приобретать его напрямую у мясника».

    В октябре 2021 года жительница Французской Полинезии выиграла в лотерею EuroMillions €220 млн, что стало самым большим джекпотом в истории этой игры.


    Фото: Getty Images

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Франция Мировые новости
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