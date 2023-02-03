Житель Франции благодаря ошибке выиграл в лотерею €17 млн

ПАРИЖ. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Житель Франции выиграл в лотерею €17 млн, сделав ошибку при выборе даты розыгрыша электронного билета. Как говорится в опубликованном в четверг сообщении французского регулятора азартных игр Francaise des jeux, это произошло в январе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что участник, игравший через интернет, хотел целенаправленно «попытать удачу именно в пятницу, 13 числа, но случайно ошибся при выборе даты и отметил 14 января».

Теперь 40-летний житель Франции, который не пожелал раскрыть свою личность, намерен уволиться с работы, заняться предпринимательством, купить дом и путешествовать. Кроме того, победитель планирует «перестать покупать мясо в супермаркете и начать приобретать его напрямую у мясника».

В октябре 2021 года жительница Французской Полинезии выиграла в лотерею EuroMillions €220 млн, что стало самым большим джекпотом в истории этой игры.





Фото: Getty Images