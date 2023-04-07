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    Житель Астаны скончался после нападения грабителей-подростков: виновные осуждены на 7 лет

    7 Апреля 2023, 07:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 6 апреля 2023 года специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних города Астаны в отношении двух подсудимых вынесен приговор по факту совершения ими грабежа в группе лиц по предварительному сговору и разбойного нападения, повлекшее по неосторожности смерть человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского суда.

    В городе Астане 20 мая 2022 года несовершеннолетние К. и М. у гражданки вырвали из рук сумку и открыто похитили сотовый телефон, кошелек и деньги, причинив своими преступными действиями материальный ущерб на 18 тысяч тенге.

    25 мая 2022 года несовершеннолетние К. и М. в ночное время совершили разбойное нападение на гражданина М., избили его, открыто похитили мобильный телефон и обувь. Материальный ущерб составил 50 тысяч тенге. Потерпевшему причинены тяжкие телесные повреждения, от которых 5 июня 2022 года он скончался.

    Представителем потерпевшего заявлен гражданский иск на сумму 30 млн тенге.

    Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, протоколами очных ставок, протоколами выемки похищеных вещей, заключением судебно-медицинской экспертизы, согласно которому потерпевшему причинены тяжкие телесные повреждения.

    Подсудимые, совершившие уголовные правонарушения в несовершеннолетнем возрасте и достигшие совершеннолетнего возраста в период рассмотрения дела, вину не признали, в содеянном не раскаялись.

    Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, суд признал совершение уголовного правонарушения в несовершеннолетнем возрасте.

    Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, суд также не усмотрел.

    Приговором суда К. и М. признаны виновными и осуждены по статье 191 ч 2 п 3 к 3 годам лишения свободы, по статье 192 ч 3 п 1 УК к 7 годам 3 месяцам лишения свободы.

    При назначении наказания суд применил правила нормы статьи 58 части 3 УК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее тяжкого более тяжким и окончательно назначил 7 лет 3 месяца лишения свободы каждому.

    М. взят под стражу в зале суда, мера пресечения в отношении подсудимого К. – содержание под стражей, оставлена без изменения.

    С осужденных взыскан в счет возмещения морального вреда в пользу представителя потерпевшего 1,5 млн тенге с каждого.

    Также с каждого в фонд помощи потерпевших взыскано 20 МРП.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Борьба с преступностью Суды Судебный процесс
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