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    Житель Актюбинской области распространял в мессенджере материалы вооруженного джихада

    8 Февраля 2023, 10:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Генпрокуратуре обсудили вопросы противодействия религиозному экстремизму и терроризму. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    В последние годы в стране правоохранительными и специальными органами при координации органов прокуратуры проделана значительная работа по созданию и совершенствованию законодательной и организационной базы для выявления и пресечения предпосылок терроризма и экстремизма.

    На сегодня значительную угрозу представляет распространение радикальных идей в интернет пространстве.

    В целях проверки сайтов с противоправными контентом, в 2017 году запущен проект «Кибернадзор», по результатам которого гос.органами заблокировано более 900 тыс. веб-ссылок с признаками религиозного экстремизма и терроризма.

    К примеру, в конце 2022 года Генеральной прокуратурой заблокирована веб-ссылка видеоконтента Youtube (около 3 тысяч подписчиков и 5 тысяч просмотров) лже-проповедника, причастного к международной террористической организации.

    Кроме того, при координации Генеральной прокуратуры в Актюбинской области департаментом КНБ возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Б, который через мессенджер Telegram распространял материалы вооруженного джихада.

    Приговором суда указанное лицо осуждено к 6 годам лишения свободы по ст.256 УК «Пропаганда терроризма».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Суды Генпрокуратура КНБ
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