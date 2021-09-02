Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Жилье выдавалось незаконно в Акмолинской области

    2 Сентября 2021, 09:19

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области установлены нарушения законности при распределении жилья из государственного жилищного фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации прокуратуры Акмолинской области, сейчас проверкой в сфере выдачи жилья охвачены все районы региона.

    «Выяснилось, что в городе Кокшетау сотрудник бюджетной организации сдавала полученную в 2017 году от государства квартиру в аренду третьим лицам. По акту надзора прокуратуры областного центра это лицо выселено, квартира представлена многодетной семье», - отметили в ведомстве.

    А в Астраханском районе в 2017 году работнику бюджетной организации государством была предоставлена квартира, однако в 2020 году этот человек получил по наследству другую квартиру, которую оформил за собой. На сегодня государственная квартира предоставлена сироте, который стоял в очереди на жилье 11 лет.

    «По итогам проверки государству возвращено 20 квартир. В ближайшее время квартиры будут распределены, в первую очередь, среди социально уязвимых слоев населения. Работа будет продолжена», - резюмировали в облпрокуратуре.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Генпрокуратура Жилье
    Новости по теме
    Новости по теме
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков