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    Жигули Дайрабаев встретился с коллективом Западно-Казахстанского аграрно-технического университета

    16 Ноября 2022, 21:46

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Жигули Дайрабаев провел встречу с коллективом Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В мероприятии приняли участие руководители и профессорско-преподавательский состав университета, студенты вуза. В ходе встречи обсудили вопрос трудоустройства выпускников.

    Кандидат считает, что молодые люди должны возвращаться в сельские местности и вносить свой вклад в развитие малой родины. Для этого должны быть созданы все условия. Это единственный способ восполнить дефицит квалифицированных специалистов в сельских населенных пунктах. Нужно расширить сферу деятельности программы «С дипломом в село» и продолжить работу на новом уровне.

    Жигули Дайрабаев также посетил предприятие «Жайык Ет» и встретился с трудовым коллективом. На сегодняшний день современный мясоперерабатывающий комплекс выпускает 8 тысяч тонн продукции. Предприятие намерено увеличить объемы производства.

    Предвыборная агитация началась 21 октября и завершится за день до выборов, 19 ноября. Это будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.
    Западно-Казахстанская область Выборы Регионы Уральск Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Жигули Дайрабаев
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