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    Жибек Куламбаева в парном разряде вышла в финал турнира в Анталье

    1 Апреля 2023, 00:58

    АНТАЛЬЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева провела полуфинальный матч парного разряда на грунтовом турнире в турецкой Анталье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Теннисистка из Казахстана в паре с российской спортсменкой Дарьей Лодиковой одержала победу над бельгийским дуэтом Челси Ванхотт — Сабина Дадачиу в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:0.

    В финале казахстанская теннисистка в паре с Лодиковой встретится со шведско-греческим дуэтом теннисисток Жаклин Кабай Авад — Марта Матула.

    Жибек Куламбаева на данный момент располагается на 446-й строчке рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в одиночном разряде.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Турция Теннис
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