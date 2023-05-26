Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Жибек Куламбаева пробилась в полуфинал турнира ITF в Сербии

    26 Мая 2023, 18:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисистка из Казахстана Жибек Куламбаева провела матч третьего круга на грунтовом турнире ITF в сербском городе Куршумлия-Баня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанская теннисистка сыграла со спортсменкой из Словакии Ниной Варговой (1019-я ракетка мира) и одержала победу в двух сетах с общим счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

    Куламбаева на данный момент располагается на 447-й позиции рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в одиночном разряде.

    Отметим, что данный матч прошел на стадии четвертьфинала турнира в Сербии и в следующей игре Жибек встретится с победительницей итальянско-британской пары Дениз Валенте — Элеанор Баглоу.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Теннисист Андрей Голубев проиграл в финале турнира в Германии
    Тимофей Скатов проиграл на турнире в Германии
    Григорий Ломакин  вышел в финал турнира в Тегеране
    Сборная Казахстана вышла в 1/8 финала ЧМ по сокка в Германии
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Скончался Бердибек Сапарбаев
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана