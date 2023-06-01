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    Жетысуская область готова к купальному сезону - ДЧС

    1 Июня 2023, 10:15

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Аким Жетысуской области утвердил план основных мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водоемах в период купального сезона. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям региона Игорь Жуков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер отметил, что с 1 июня по территории республики открывается купальный сезон продолжительностью три летних месяца. В прошлом году в период купального сезона по республике на водоемах погибли 184 человека, из них 62 несовершеннолетних.

    «В прошлом году в результате принятых мер в Жетысуской области смертность снизилась на 75%, в период купального сезона на водоемах области погибли два взрослых человека, фактов гибели детей не зарегистрировано», - отметил Игорь Жуков.

    Территориальными подразделениями департамента и акимами районов и городов области утверждены графики патрулирования естественных и искусственных водоемов, расположенных на территории региона, а также места отдыха и стихийные пляжи.

    «В 2022 году в результате совместных рейдов с местной полицейской службой по водоемам области 72 физических лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы на сумму более 700 тысяч тенге», - добавил он.

    По его словам, в селе Коктума Алакольского района на побережье озера Алаколь будет функционировать детский оздоровительный лагерь «Шагала». Спасательное подразделение департамента будет оказывать содействие в принятии мер по обеспечению безопасности детей на воде в период работы данного лагеря путем патрулирования и дежурства во время купания детей.

    ДЧС Жетысуской области предупреждает граждан купаться только в специально оборудованных местах и выше пояса, не оставлять детей без присмотра у воды, не пить спиртные напитки во время отдыха у воды, не купаться в волну и штормовую погоду.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Безопасность ДЧС Жетысуская область
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