Жертвами шторма «Налджи» в Филиппинах стали 152 человека

БАНГКОК.ТАСС-КАЗИНФОРМ - Более 4,12 млн человек оказались затронуты тропическим штормом «Налджи», обрушившимся на Филиппины. Жертвами удара стихии стали 152 человека. Об этом говорится в опубликованном в пятницу отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

На Филиппинах погибли 152 человека из-за шторма «Налджи»

Еще 35 человек пропали без вести

По данным ведомства, 1,03 млн перемещенных лиц находятся в 1186 эвакуационных центрах. Более 355,4 тыс. человек заранее покинули свои дома. По меньшей мере 128 человек получили различные травмы, 35 числятся пропавшими без вести. В 13 регионах республики зафиксировано 1,51 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

Шторм повредил 22,4 тыс. домов и уничтожил 2,62 тыс. Ущерб, нанесенный 391 инфраструктурному объекту, оценивается в 2,91 млрд песо ($49,63 млн). В результате удара стихии повреждены 504 дороги и 120 мостов. В 359 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 234 оно уже восстановлено, в 38 муниципалитетах остаются проблемы со связью, в 11 - с водоснабжением.

Приостановлены занятия в 666 учебных заведениях и работа на 233 предприятиях. В 437 городах действует режим бедствия. Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 2,74 млрд песо ($46,79 млн). На оказание помощи правительством уже выделено 149,9 млн песо ($2,55 млн).





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