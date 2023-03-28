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    Женскую сборную Казахстана по боксу торжественно встретили после ЧМ-2023

    28 Марта 2023, 17:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная женская сборная Казахстана по боксу вернулась на родину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    В аэропорту с цветами и плакатами девушек встречали болельщики и близкие.

    По итогам чемпионата мира в Нью-Дели они выиграли шесть наград: две серебряные и четыре бронзовые медали. Тем самым подопечные главного тренера Шамиля Сафиуллина показали наивысший результат в выездных соревнованиях в количественном соотношении.

    Серебряные медали выиграли Лаззат Кунгейбаева и Карина Ибрагимова. Бронзовые награды у четырех наших спортсменок: Алуы Балкибековой, Надежды Рябец, Валентины Хальзовой и Фаризы Шолтай.

    Первое общекомандное место в медальном зачете заняли хозяйки соревнований. На втором месте — Китай. Замкнули тройку лидеров россиянки. В общем зачете наша команда на 8-м месте.

    «Соревнования прошли хорошо. Немного неправильно подобрала тактику, хотелось золотую медаль. Но в целом все прошло хорошо. Соперники были достойные. Это чемпионат мира, слабых здесь нет. Спасибо всем за большую поддержку», - сказала бронзовый призер ЧМ по боксу Валентина Хальзова.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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