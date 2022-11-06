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    Женскую партию предложили создать Турсынбековой правозащитники в Алматы

    6 Ноября 2022, 14:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова провела встречу в Алматы с правозащитниками, передает МИА «Казинформ».

    Поговорить и высказать свои ожидания пришли правозащитники, основатели разных НПО и лидеры общественного мнения.

    Участники встречи поднимали вопросы бытового насилия, неполных семей, многодетных матерей, матерей-одиночек, льготной ипотеки, социального жилья, торговли людьми, защиты прав детей, бедности и неравенства доходов, сложности реализации талантливой молодежи и их отъезда за рубеж, равнодушия местных исполнительных органов к вопросам правозащитников.

    В конце встречи Салтанат Турсынбековой предложили создать женскую партию, которая будет продвигать все вышеперечисленные вопросы.

    Алматы – уже шестой регион среди предвыборных агитационных поездок кандидата. Правозащитница уже побывала в столице, Шымкенте, Карагандинской, Акмолинской, Туркестанской областях.

    Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Выборы Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Салтанат Турсынбекова
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