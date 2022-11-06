Женскую партию предложили создать Турсынбековой правозащитники в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова провела встречу в Алматы с правозащитниками, передает МИА «Казинформ».

Поговорить и высказать свои ожидания пришли правозащитники, основатели разных НПО и лидеры общественного мнения.

Участники встречи поднимали вопросы бытового насилия, неполных семей, многодетных матерей, матерей-одиночек, льготной ипотеки, социального жилья, торговли людьми, защиты прав детей, бедности и неравенства доходов, сложности реализации талантливой молодежи и их отъезда за рубеж, равнодушия местных исполнительных органов к вопросам правозащитников.

В конце встречи Салтанат Турсынбековой предложили создать женскую партию, которая будет продвигать все вышеперечисленные вопросы.

Алматы – уже шестой регион среди предвыборных агитационных поездок кандидата. Правозащитница уже побывала в столице, Шымкенте, Карагандинской, Акмолинской, Туркестанской областях.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.



