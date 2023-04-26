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    Женские вагоны появятся еще в трех поездах в Казахстане

    26 Апреля 2023, 19:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Этим летом в поездах Астана-Алматы, Астана-Шымкент, Алматы-Актобе появятся женские вагоны. Об этом на брифинге сообщил генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов, передает корреспондент «Казинформ».

    «Проект женского вагона, реализуемый с прошлого года, получил множество положительных отзывов от пассажиров. В вагонах, которые обслуживают только женщин, работают тоже женщины. Туда также допускается дети мужского пола в возрасте до 7 лет при наличии сопровождающего лица. Было много просьб от пассажиров увеличить количество таких вагонов. В этом году мы снова продолжим этот же проект в пилотном режиме», - сказал Жанибек Тайжанов.

    По его словам, женский вагон будет подключен к поездам еще трех маршрутов.

    «Добавятся еще три маршрута. Ранее такой вагон был в поездах по маршрутам Алматы-Мангистау, Алматы- Усть-Каменогорск, Павлодар-Туркестан, Мангистау-Семей, Атырау-Астана. Этим летом в поездах Астана-Алматы, Астана-Шымкент, Алматы-Актобе также появятся женские вагоны», — добавил генеральный директор АО «Пассажирские перевозки».

    Ранее сообщалось, что в ближайшие три года все пассажирские поезда будут оборудованы видеокамерами.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    КТЖ Транспорт
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