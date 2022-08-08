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    • Женская сборная Казахстана сыграет с главным фаворитом шахматной олимпиады-2022

    8 Августа 2022 12:47

    ЧЕННАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня женская сборная Казахстана сыграет с главным фаворитом всемирной шахматной олимпиады и хозяйкой турнира - Индией, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщает Telegram-канал «Спорт Шредингера», у Казахстана на этот матч выйдут Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, Ксения Балабаева, Гулисхан Нахбаева. Сейчас казахстанские шахматистки идут третьими в турнирной таблице, а Индия - второй. Лидирует Польша, но у всех по 7 побед, по 1 ничьей и 1 поражению. Также в этом списке Грузия, которая занимает четвертое место.

    Индия стартовала с победы над Таджикистаном (4:0), затем обыграла Аргентину (3,5:0,5), Англию (3:1), Венгрию (2,5:1,5), Францию (2,5:1,5), Грузию (3:1), Азербайджан (2,5:1,5), в восьмом туре сыграла вничью с Украиной (2:2), а в девятом проиграла Польше (1,5:2,5). Причем победу Польше принесла Оливия Киолбаса, выигравшая все 9 матчей на Олимпиаде. Сегодня польские шахматистки сыграют против Грузии.

    А мужская сборная сегодня сыграет с Хорватией. В состав вместо Муртаса Кажгалеева вернулся Казыбек Ногербек. Также против хорватов выйдут Ринат Джумабаев, Алишер Сулейменов и Арыстанбек Уразаев. Казахстан сейчас занимает 25 место, а Хорватия - 27-е.

    Начало матчей 10-го раунда в 15:30. До конца Олимпиады-2022 осталось 2 тура.


    #Спорт #Шахматы
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