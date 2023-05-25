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    Женская команда Казахстана по регби вышла в финал чемпионата Азии

    25 Мая 2023, 14:04

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по регби пробилась в финал чемпионата Азии среди женщин в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Это стало возможным после победы над Гонконгом. Встреча завершилась со счетом 27:23 в пользу наших спортсменок.

    Казахстанки автоматически вышли в финал, где им будет противостоять Япония. Матч состоится 28 мая.

    Победитель и второй финалист получат путевку на новый международный турнир WXV, который будет проводиться в нескольких дивизионах.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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