Женская команда Казахстана по регби вышла в финал чемпионата Азии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по регби пробилась в финал чемпионата Азии среди женщин в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Это стало возможным после победы над Гонконгом. Встреча завершилась со счетом 27:23 в пользу наших спортсменок.

Казахстанки автоматически вышли в финал, где им будет противостоять Япония. Матч состоится 28 мая.

Победитель и второй финалист получат путевку на новый международный турнир WXV, который будет проводиться в нескольких дивизионах.



