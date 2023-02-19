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    Женщину спасли таразские врачи после неудачной косметологической операции

    19 Февраля 2023, 18:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Популярная в последнее время косметологическая процедура плазмолифтинга в гинекологии чуть не стоила жизни молодой жительнице Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области, в Таразе в три часа ночи молодая женщина экстренно обратилась в гинекологическое отделение Жамбылской областной многопрофильной больницы.

    «Женщина жаловалась на сильные распирающие боли во влагалище и внизу живота, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Со слов пациентки, накануне днем в одной из частных клиник города ей были сделаны процедуры плазмогель и плазмолифтинг интимной зоны. В результате манипуляций были повреждены глубокие сосуды влагалища, что спровоцировало образование гематом с переходом в забрюшинное пространство. Общая кровопотеря составила более 1 литра».

    Состояние обратившейся пациентки было тяжелым, ее прооперировали в экстренном порядке. С участием сосудистых хирургов была проведена сложная полостная операция, перевязаны внутренние подвздошные артерии.

    Врачам удалось спасти жизнь молодой женщины.

    Отметим, что изначально плазмолифтинг в гинекологии проводился в терапевтических целях – для повышения иммунитета, восстановления тканей после механических травм, ускорения регенерационных процессов за счет ресурсов собственного организма.

    Сейчас же плазмолифтинг рекламируется как уникальная методика восстановления органов мочеполовой системы и омоложения тканей, основанная на введении пациенткам плазмы собственной крови, предварительно обогащенной тромбоцитами. Заверения в комфортном проведении процедур, без боли и кардинальных хирургических вмешательств, а также в скорейшем омоложении организма, сделало плазмолифтинг одной из самых востребованных женщинами манипуляций.

    «Несмотря на распространенность методики, специалисты не всегда рекомендуют ее проведение. Исследования показали, что у процедуры плазмолифтинга редки побочные эффекты, но есть определенные противопоказания. Хотелось бы обратиться к косметологам, среднему и младшему медицинскому персоналу. Процедура плазмолифтинга должна проводиться квалифицированными врачами-гинекологами, знающими топографию женских половых органов. Выбирайте проверенные клиники, ведь речь идет о вашей жизни», - пояснили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области.

    Фото иллюстративное

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Здравоохранение Общество Тараз
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