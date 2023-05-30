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    Женщину спасли от прыжка в Урал атырауские полицейские

    30 Мая 2023, 01:16

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские полицейские спасли 40-летнюю женщину, которая пыталась спрыгнуть с моста в реку Урал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДП области, сотрудники управления полиции города Атырау во время патрулирования административной территории заметили женщину, стоящую на середине центрального моста. Полицейские незамедлительно отправились туда.

    Оказалось, что 40-летняя женщина собиралась прыгнуть с моста в реку Урал. Несколько минут потребовалось полицейским, чтобы отговорить женщину не совершать необдуманный поступок.

    К счастью, женщина пришла в себя и прислушалась к полицейским. После благополучных переговоров ее передали следственно-оперативной группе для выяснения обстоятельств, толкнувших на такой отчаянный шаг.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия
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