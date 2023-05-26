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    Женщина въехала в стену дома в Петропавловске

    26 Мая 2023, 21:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Во дворе дома в Петропавловске произошла авария. Машина врезалась в стену жилого дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях пользователи распространили видео, на кадрах которого видно, что со стороны водителя из автомобиля вышла женщина. Судя по всему, травмы она не получила.

    В пресс-службе департамента полиции сообщили, что происшествие зарегистрировали сегодня, 26-го мая, во дворе по улице Интернациональной, 94. Водитель автомашины Toyota не справилась с управлением и совершила наезд на стену дома. Жертв и пострадавших нет. Сотрудников полиции к разбирательству в произошедшем не привлекали.

    В Петропавловске это вторая авария за день. В обеденное время у торгового центра «Тайга» автомобиль въехал в остановку. Пострадали пять человек, троих госпитализировали.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Петропавловск
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