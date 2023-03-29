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    Женщина скончалась от наезда экскаватора в Караганде

    29 Марта 2023, 15:43

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 29 марта в полицию Караганды поступило сообщение о том, что неустановленный экскаватор, двигаясь по улице Магнитогорская, возле одной из автобусных остановок совершил наезд на пешехода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    В результате ДТП потерпевшая – 62-летняя женщина – от полученных травм скончалась на месте. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

    На поиски водителя был ориентирован весь личный состав ОП УП города. Вскоре в одном из районов полицейские задержали подозреваемого - 61-летнего водителя экскаватора.

    По данному факту ведется досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК. Обстоятельства выясняются.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Карагандинская область ДТП МВД РК Караганда
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