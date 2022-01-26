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    Женщина с удаленной маткой родила здорового ребёнка в Костанайской области

    26 Января 2022, 13:04

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Жительница района Костанайской области смогла родить здорового ребёнка после того, как ей удалили матку. Необычный случай прокомментировали в пресс-службе областного управления здравоохранения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Жительнице села одного из районов семь лет назад удалили матку. Одна ей все же удалось забеременеть и родить ребёнка.

    «Аномалии развития органов у женщин, (в том числе - удвоение) - не редкость. Уникальность в том, что беременность в данном случае наступила и благополучно разрешилась. Почему не заметили вторую матку? Такое возможно. Женщину экстренно оперировали в одном из районов. Массивное кровотечение. Орган удалён. Ребёнок жив. Вы понимаете, каких размеров матка?! Дублирующий орган на тот момент был недоразвит, не более наперстка. Со временем под влиянием собственных гормонов орган развился. Наступила беременность и главное благополучно завершилась»,- прокомментировали в ведомстве.

    Мама и ребёнок живы и здоровы.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Здравоохранение Демография
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