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    Женщина после смерти завещала городу Брюгге 5 млн евро

    1 Октября 2022, 17:52

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Неизвестная жительница Нидерландов, которая проживала в бельгийском городе Брюгге в своем завещании передала 5 млн властям города, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Женщина скончалась в возрасте 80 лет, и имя ее не раскрывается, пишут местные СМИ.

    Она переехала в центр Брюгге восемь лет назад. Связь с городом стала настолько тесной, что женщина решила оставить все свое имущество городу после своей смерти. Она умерла 14 сентября в своем доме в Брюгге. Там было найдено завещание, которое она составила годом ранее. Общая стоимость пожертвования составляет около 5 млн евро, из них 3,3 млн евро на банковском счете, 945 тысяч в ценных бумагах и дом стоимостью 700 тысяч евро.

    Городской совет Брюгге, конечно же, приятно удивлен пожертвованием. Мэр Дирк Де Фо говорит, что «как город, мы иногда получаем пожертвования после смерти».

    «Но это обычно касается небольших сумм или определенных товаров. Например, недавно мы получили картину с изображением Брюгге. Я никогда не сталкивался с пожертвованиями такого размера», - сказал глава города.

    «Голландка, должно быть, действительно очень любила Брюгге», считает представитель мэрии Мерседес Ван Волцем.

    «Это было и остается стимулом. Приятно, когда люди любят наш город», - отметил он.


    Фото: kw.be

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Общество Мировые новости
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