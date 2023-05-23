Женщина погибла, выпав с девятого этажа жилого дома в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Происшествие произошло в микрорайоне Алмагуль. Проводится расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау погибла 29-летняя женщина, которая упала с девятого этажа девятиэтажного дома.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, трагический случай произошел 23 мая около 11:30 в спальном микрорайоне Алмагуль.

«Погибла женщина 1994 года рождения, которая упала с верхнего этажа девятиэтажного дома. По факту гибели человека проводится расследование», - проинформировали в ведомстве.

В департаменте полиции пообещали позже сообщить подробности произошедшего.



