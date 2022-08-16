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    Женщина погибла в результате нападения аллигатора в Южной Каролине

    16 Августа 2022 12:26

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – По словам официальных лиц, в понедельник в Южной Каролине в результате нападения аллигатора погибла женщина, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

    Полиция округа Бофорт сообщила, что большой аллигатор был замечен у края пруда, у населенного пункта Сан-Сити Хилтон-Хед в районе Окати, охраняя свою добычу, которая оказалось мертвым человеком. Личность жертвы не установлена.

    Представитель Флоридской комиссии по охране рыб и дикой природы Мелоди Килборн информировала, что аллигаторы активны весной и летом, когда температура повышается, их метаболизм усиливается, они ищут пищу.

    Килборн призвала людей следовать советам по технике безопасности: аллигаторы наиболее активны ночью, поэтому плавать нужно только в специально отведенных местах для купания в светлое время суток, никогда не кормите аллигатора, держите своих питомцев на поводке и подальше от кромки воды.

    Данный случай стал пятым нападением рептилии на человека. Раньше сообщалось, что мужчина стал жертвой аллигатора в штате Южная Каролина.

    Фото: nbcnews.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #Происшествия #США #Мировые новости
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