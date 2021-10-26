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    Женщина насмерть сбила 10-летнюю девочку в Уральске

    26 Октября 2021, 14:12

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    26 октября примерно в 10:00 часов 47-летняя водитель автомашины Toyota Prado, передвигаясь по улице Кердери, совершила наезд на 10-летнюю девочку, переходившую дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП несовершеннолетняя с различными травмами была доставлена в областную многопрофильную больницу города Уральска, где, не приходя в сознание, скончалась.

    На месте ДТП работают сотрудники полиции. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что водитель трезв.

    По факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что девочка одна возвращалась из магазина домой.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область ДТП МВД РК
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