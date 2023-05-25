Женщина едва не погибла от укуса осы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В районе Шал акына Северо-Казахстанской области оса едва не стала причиной гибели 70-летней женщины. Анафилактический шок у пенсионерки развился буквально за 10 минут после укуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О спасении пожилой сельчанки сообщил в Facebook директор областного центра скорой медицинской помощи Юрий Белоног.

Сотрудников скорой вызвала дочь пострадавшей. Фельдшер Сабит Мельдебеков прибыл через четыре минуты после ее звонка. Пенсионерка была без сознания. По словам дочери, женщину примерно за 10 минут до вызова укусила оса.

Фото: facebook.com/Юрий Белоног

«Анафилактический шок. Состояние тяжёлое. Уровень сознания - оглушение. Кожные покровы бледно-цианотичные. Выраженная сердечно-сосудистая недостаточность. Пульс нитевидный, 110 в минуту, давление - 30/20. Немедленно были начаты реанимационные мероприятия по стандарту ASLC. Когда состояние стабилизировалось, больную доставили в приёмный покой районной больницы. Она была в сознании, с артериальным давлением 90/60», - рассказал Ю.Белоног.

Он добавил, что укус насекомого иногда приводит к развитию анафилактического шока и несет угрозу жизни. В этом случае необходимо как можно быстрее вызвать бригаду скорой помощи.



