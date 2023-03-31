Женис Касымбек посетил кабинет поддержки инклюзии для детей с аутизмом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Женис Касымбек ознакомился с работой кабинета поддержки инклюзии в ясли-саду №89 «Қыз Жібек» Астаны в преддверии Всемирного дня информирования о проблеме аутизма. Этот кабинет является пилотным проектом Корпоративного фонда «Болашақ» по развитию инклюзии в детских садах. На сегодняшний день это один из двух кабинетов поддержки инклюзии в детских садах по всей стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Кабинет поддержки инклюзиив Ясли-саду №89 «Қыз Жібек» стал одним из двух пилотных кабинетов, открытых фондом «Болашақ» совместно с Управлением образования акимата столицы в рамках проекта «Каждый ребенок достоин школы» в детских садах Астаны еще осенью 2020 года. Второй кабинет был открыт в Ясли-саду №34 «Ақ бидай».

В целом, с 2015 года фондом открыты 46 кабинетов поддержки инклюзии в школах и детских садах в 22 городах Казахстана. Возможность ходить в школу получили более 700 детей с аутизмом и другими особенностями развития.

В кабинете поддержки инклюзии детского сада «Қыз Жібек» получают поддержку 5 детей в возрасте от 4 до 6 лет с аутизмом и другими ментальными нарушениями. В кабинете осуществляется социализация детей с особыми образовательными потребностями, формирование речевых, коммуникативных и бытовых навыков. Основное время дети проводят в обычных группах вместе со сверстниками и несколько часов в день они занимаются в кабинете поддержки инклюзии вместе с педагогами-ассистентами. В команде кабинета 8 человек – учитель, 5 воспитателей, дефектолог и логопед. Учитель и воспитатели помогают детям осваивать индивидуальные программы развития и взаимодействовать с другими детьми.

По официальным данным в Казахстане проживает порядка 9 000 детей с диагнозом аутизм, из них на 1 января 2022 г. в столице проживает 2 256 детей. По неофициальным данным (данные ВОЗ), каждый 54-ый ребенок в мире имеет расстройство аутистического спектра. К сожалению, с каждым годом эта цифра растет. В проекте «Каждый ребенок достоин школы» фонда «Болашақ» с 2015 года обучились более 130 детей из города Астана.Всего в столице фондом «Болашақ» открыты и оснащены кабинеты поддержки инклюзии в школах № 8, 11, 37, 71, 85, 88, 89, 91, 92, а также детских садах №34 и №89.



