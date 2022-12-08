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    Женис Касымбек назначен акимом Астаны

    8 Декабря 2022, 16:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акимом города Астаны Жениса Касымбека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Назначить Касымбека Жениса Махмудулы акимом города Астаны.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Астана, Акорда, 8 декабря 2022 года

    № 46


    Касымбек Женис Махмудулы родился в 1975 году в Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Архитектор-дизайнер». В 2001 году – Евразийский государственный университет имени Л. Н. Гумилёва по специальности «Государственное и местное управление».

    Трудовую деятельность начал в 1997 году стажером-исследователем в Казахской государственной архитектурно-строительной академии. С 1998 по 2000 год возглавлял отдел Комитета по антимонопольной политике РК. Работал директором департамента водного транспорта МТК РК.

    С 2004 по 2005 год был директором РГП «Актауский международный морской торговый порт».

    В ноябре 2005 года его назначили вице-министром транспорта и коммуникаций. Затем был ответственным секретарем Министерства транспорта и коммуникаций. Позднее занимал пост министра транспорта и коммуникаций.

    После этого работал министром по инвестициям и развитию, министром индустрии и инфраструктурного развития.

    25 февраля 2019 года стал заместителем Премьер-Министра РК.

    19 сентября 2019 года назначен акимом Карагандинской области.

    Ранее сообщалось, что акимом Карагандинской области назначили Ермаганбета Булекпаева. До этого он работал акимом Караганды.

    Фото: t.me/KZgovernment
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