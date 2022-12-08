Женис Касымбек назначен акимом Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акимом города Астаны Жениса Касымбека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Назначить Касымбека Жениса Махмудулы акимом города Астаны.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 8 декабря 2022 года

№ 46





Касымбек Женис Махмудулы родился в 1975 году в Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Архитектор-дизайнер». В 2001 году – Евразийский государственный университет имени Л. Н. Гумилёва по специальности «Государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начал в 1997 году стажером-исследователем в Казахской государственной архитектурно-строительной академии. С 1998 по 2000 год возглавлял отдел Комитета по антимонопольной политике РК. Работал директором департамента водного транспорта МТК РК.

С 2004 по 2005 год был директором РГП «Актауский международный морской торговый порт».

В ноябре 2005 года его назначили вице-министром транспорта и коммуникаций. Затем был ответственным секретарем Министерства транспорта и коммуникаций. Позднее занимал пост министра транспорта и коммуникаций.

После этого работал министром по инвестициям и развитию, министром индустрии и инфраструктурного развития.

25 февраля 2019 года стал заместителем Премьер-Министра РК.

19 сентября 2019 года назначен акимом Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что акимом Карагандинской области назначили Ермаганбета Булекпаева. До этого он работал акимом Караганды.

Фото: t.me/KZgovernment



