«Желтый» уровень террористической угрозы отменят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области отменят «желтый» уровень террористической опасности с 26-го января, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Северо-Казахстанский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом распространил сообщение, в котором указано, что
«в связи со стабилизацией ситуации в стране и принятыми мерами по устранению рисков террористических угроз с 00 часов 26 января отменен «желтый» уровень террористической опасности».
Напомним, «желтый» уровень действовал в регионе с 13-го января. Решение было принято оперативным штабом с учетом сохранения рисков, связанных с возможным проникновением на территорию области лиц, причастных к террористическим актам в других городах Казахстана.
Все это время в регионе функционировали блокпосты на границах Петропавловска и в районах области, проводилась оперативная работа правоохранительных органов.