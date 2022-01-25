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    «Желтый» уровень террористической угрозы отменят в СКО

    25 Января 2022, 17:07

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области отменят «желтый» уровень террористической опасности с 26-го января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Северо-Казахстанский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом распространил сообщение, в котором указано, что

    «в связи со стабилизацией ситуации в стране и принятыми мерами по устранению рисков террористических угроз с 00 часов 26 января отменен «желтый» уровень террористической опасности».

    Напомним, «желтый» уровень действовал в регионе с 13-го января. Решение было принято оперативным штабом с учетом сохранения рисков, связанных с возможным проникновением на территорию области лиц, причастных к террористическим актам в других городах Казахстана.

    Все это время в регионе функционировали блокпосты на границах Петропавловска и в районах области, проводилась оперативная работа правоохранительных органов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Безопасность Общество ЧП-2022 Алматинская трагедия
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